Представители Тюменской области поучаствуют в 15-ти компетенциях чемпионата «Молодые профессионалы»
Тюменская область примет участие в отборочных соревнованиях VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», правда, в онлайн-формате. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения региона, представители региона примут участие в 15-ти компетенциях.
1.Веб-дизайн и разработка.
2.Ветеринария.
3.Дошкольное воспитание.
4.Медицинский и социальный уход.
5.Парикмахерское искусство.
6.Поварское дело.
7.Предпринимательство.
8.Предпринимательство - Юниоры.
9.Преподавание в младших классах.
10.Сварочные технологии.
11.Сухое строительство и штукатурные работы.
12.Туризм.
13.Физическая культура, спорт и фитнес.
14.Физическая культура, спорт и фитнес - Юниоры.
15.Электромонтаж.
Всего ж соревнования пройдут по 27 компетенциям с 1 по 20 августа в дистанционно-очном формате в разных регионах России. Более того, Тюменская область выступает соорганизатором соревнований в компетенции «Медицинский и социальный уход» (основная линейка и юниоры).
Эксперты в режиме реального времени будут следить за соревнованиями и проводить оценку выполненных конкурсных заданий по компетенции в центре управления соревнованиями. Площадка ЦУС организуется на территории региона сооорганизатора. Участникам предстоит выполнять задания под наблюдением веб-камер на домашних площадках – региональных образовательных организациях.
После того, как соревнования завершатся, определится квота участников, которые пройдут в Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. Он пройдёт в сентябре в дистанционном формате.
Напомним, к международному движению WorldSkills присоединились Россия присоединилась в 2012 году, Тюменская область – в 2013.
ИСТОЧНИК KP.RU