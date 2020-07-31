Представители Тюменской области поучаствуют в 15-ти компетенциях чемпионата «Молодые профессионалы»

31 Июль 2020 2020-07-31T16:07:07+03:00

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Тюменская область примет участие в отборочных соревнованиях VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», правда, в онлайн-формате. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения региона, представители региона примут участие в 15-ти компетенциях.

1.Веб-дизайн и разработка.

2.Ветеринария.

3.Дошкольное воспитание.

4.Медицинский и социальный уход.

5.Парикмахерское искусство.

6.Поварское дело.

7.Предпринимательство.

8.Предпринимательство - Юниоры.

9.Преподавание в младших классах.

10.Сварочные технологии.

11.Сухое строительство и штукатурные работы.

12.Туризм.

13.Физическая культура, спорт и фитнес.

14.Физическая культура, спорт и фитнес - Юниоры.

15.Электромонтаж.

Всего ж соревнования пройдут по 27 компетенциям с 1 по 20 августа в дистанционно-очном формате в разных регионах России. Более того, Тюменская область выступает соорганизатором соревнований в компетенции «Медицинский и социальный уход» (основная линейка и юниоры).

Эксперты в режиме реального времени будут следить за соревнованиями и проводить оценку выполненных конкурсных заданий по компетенции в центре управления соревнованиями. Площадка ЦУС организуется на территории региона сооорганизатора. Участникам предстоит выполнять задания под наблюдением веб-камер на домашних площадках – региональных образовательных организациях.

После того, как соревнования завершатся, определится квота участников, которые пройдут в Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. Он пройдёт в сентябре в дистанционном формате.

Напомним, к международному движению WorldSkills присоединились Россия присоединилась в 2012 году, Тюменская область – в 2013.

ИСТОЧНИК KP.RU