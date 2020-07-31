2020-07-31T15:54:55+03:00
Экономика

Ремонт дорог в Тюменском районе ведётся качественно и в срок

Все претензии устраняются оперативно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Павел МоргунФото: Павел Моргун
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Выездное совещание на дороге регионального значения «Тюмень – Криводаново» (район деревни Субботина Тюменского района) провёл главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, совещание прошло по поручению полномочного представителя президента РФ в УФО Николая Цуканова.

Работы по замене дорожного полотна на участке протяжённостью более 3 км начались с 18 апреля 2020. Во время ремонта здесь обустроили тротуары и площадки для новых остановочных комплексов. По словам главы Мальковского муниципального округа Лилии Бузолиной, такая потребность была у жителей Субботина давно.

- Трафик в этом районе дороги Тюмень – Криводаново довольно высокий, новые тротуары будут серьезной подмогой в снижении аварийности и повышению безопасности передвижения для местных жителей, - рассказала она.

Заказчиком выступило управление автомобильных дорог Тюменской области. Ремонт идёт без особых замечаний, а все претензии устраняются своевременно, и не сказываются на сроках выполнения работ.

Как отметил Дмитрий Кузьменко, ситуация с коронавирусом внесла существенные изменения в работу дорожных служб.

- Для проведения работы были приняты все меры безопасности, не сдвинулись и сроки по заключению контрактов, а погода способствовала раннему началу работ в апреле. За 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано и реконструировано 192 километра дорог, федеральное софинансирование в этом году составило свыше 700 млн рублей, – отметил главный федеральный инспектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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