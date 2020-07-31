В Тюменской области запущен цех по производству сухого молока

31 Июль 2020 2020-07-31T15:39:58+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор «Danone Россия» Чарли Капетти накануне, 30 июля, запустили новый цех по производству сухого молока на молочном комбинате «Ялуторовский». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие в первые прошло в формате телемоста Ялуторовск – Тюмень – Москва.

Молочный комбинат – одно из крупнейших российских предприятий, которое поставляет продукцию в регионы и стране СНГ. За десять лет своего существования здесь реализованы крупные инвестиционные проекты стоимостью более 4 млрд рублей. Новый цех по производству сухого молока с мощностью переработки до 250 тонн сырья даст 12 дополнительных рабочих мест.

- Запуск производства сухого молока – решение не только своевременное, но и перспективное. Продукция с комбината поставляется на территорию Тюменской области, в соседние регионы, Республику Казахстан. Заготовку молока предприятие ведет сразу в восьми районах региона, - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Как отметил Чарли Капетти, очередной инвестпроект Danone обеспечивает концепцию продовольственной безопасности, благодаря поддержке правительства Тюменской области.

- Работа нового цеха на молочном комбинате «Ялуторовский» позволит поставлять высококачественное сухое молоко на внешний российский рынок и, тем самым, способствовать сокращению импорта сухого молока в Россию, что актуально с точки зрения политики импортозамещения в стране», - отметил Чарли Каппетти.

ИСТОЧНИК KP.RU