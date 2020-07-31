«Комсомольская правда» поддержала всероссийский конкурс «Малая Родина»

31 Июль 2020 2020-07-31T15:21:06+03:00

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Общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов «Малая Родина» проводят издательский дом «Комсомольская правда» совместно с ООО «Моя округа» и при поддержке Министерства культуры РФ. Это позволит не только повысить интерес к достопримечательностям регионов, но и повысить интерес к понятию малой родины.

Конкурс связан с реализацией проекта «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности». Оцениваются литературно-краеведческие работы, призванные повысить интерес молодежи к истории, культуре и традициям своей малой родины.

Как отмечают организаторы, задача проекта – через историю местного жителя (краеведа, основателя музея, исторической личности) показать привлекательность региона для нового поколения, а также для туристов. Важно без пафоса познакомить молодую аудиторию с историей и традициями родной земли, предков. По замыслу авторов проекта, такие знания формируют культурный код, необходимый для формирования чувства принадлежности к своей стране.

В конкурсе участвуют сотрудники музеев, краеведы, волонтеры культуры. Прием заявок продлится до 15 августа. Итоги будут подведены в сентябре. Подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU