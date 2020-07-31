2020-07-31T15:21:06+03:00
Общество

«Комсомольская правда» поддержала всероссийский конкурс «Малая Родина»

В конкурсе участвуют сотрудники музеев, волонтеры культуры и краеведы
Есен Абилькенов
Поделиться:
Фото с сайта конкурсаФото с сайта конкурса
Изменить размер текста:

Общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов «Малая Родина» проводят издательский дом «Комсомольская правда» совместно с ООО «Моя округа» и при поддержке Министерства культуры РФ. Это позволит не только повысить интерес к достопримечательностям регионов, но и повысить интерес к понятию малой родины.

Конкурс связан с реализацией проекта «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности». Оцениваются литературно-краеведческие работы, призванные повысить интерес молодежи к истории, культуре и традициям своей малой родины.

Как отмечают организаторы, задача проекта – через историю местного жителя (краеведа, основателя музея, исторической личности) показать привлекательность региона для нового поколения, а также для туристов. Важно без пафоса познакомить молодую аудиторию с историей и традициями родной земли, предков. По замыслу авторов проекта, такие знания формируют культурный код, необходимый для формирования чувства принадлежности к своей стране.

В конкурсе участвуют сотрудники музеев, краеведы, волонтеры культуры. Прием заявок продлится до 15 августа. Итоги будут подведены в сентябре. Подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области открыли реабилитационный центр для алкозависимых женщин
Представители Тюменской области поучаствуют в 15-ти компетенциях чемпионата «Молодые профессионалы»
Ремонт дорог в Тюменском районе ведётся качественно и в срок
В Тюменской области запущен цех по производству сухого молока
«Комсомольская правда» поддержала всероссийский конкурс «Малая Родина»
Лжебанкиры обокрали женщину в Ишиме
В медучреждения Тюмени звонят фальшивые инспекторы
В Нижнетавдинском районе предпринимательница наладила производство штор
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
Пенсионеры Тюменской области взяли серебро на масштабном киберсостязании
В тюменском микрорайоне Казарово появится новая школа
Сбербанк в Тюмени выдал первый POS-кредит в розничном магазине
В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса на пляже
В Тюменском районе уничтожили полтора гектара дикорастущей конопли
В Тюмени подросток попал в реанимацию после падения на стройке
В центре Тюмени загорелась частная школа
Приставы конфисковали у фирмы люксовую иномарку в счет долга
Телефонные мошенники «развели» очередную жертву почти на 150 тысяч рублей
Тюменцам рассказали, чем можно убивать вирусные частицы COVID-19
Житель села под Тюменью незаконно переоборудовал свой мотоцикл