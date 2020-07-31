2020-07-31T14:54:54+03:00
Экономика

В Нижнетавдинском районе предпринимательница наладила производство штор

Руководитель видит перспективы развития мастерской
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижнетавдинском районе предпринимательница наладила производство шторВ Нижнетавдинском районе предпринимательница наладила производство штор
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Индивидуальный предприниматель Гузаль Мандзюк из Нижнетавдинского района наладила производство штор. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сегодня её мастерская – это пример отличной организации предприятия, да и ассортимент большой.

Предпринимательскую деятельность Гузаль начала в 2005 году. На первоначальном этапе она арендовала помещение, купила в собственность оборудование и расходный материал. Сначала работала с населением по ремонту одежды, а затем организовала пошив штор для населения и организаций.

В этом году Гузаль Хатиповна обратилась за консультацией о возможностях получения финансов (в том числе кредита), подала документы и получила микрозайм по программе «МиР» в Фонде микрофинансирования Тюменской области. На эти деньги она купила помещение для мастерской по пошиву штор.

Предпринимательница – высококвалифицированный и опытный специалист. Будучи руководителем, она видит перспективы развития мастерской, определяет цели и задачи, которые стоят перед ней.

Кстати, консультации субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, которые планируют предпринимательскую деятельность, даются в рамках деятельности центра «Мой бизнес» и реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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