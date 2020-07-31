2020-07-31T15:01:28+03:00
Общество

Пенсионеры Тюменской области взяли серебро на масштабном киберсостязании

Финал состоялся 9 июля 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пенсионеры Тюменской области взяли серебро на масштабном кибер-состязанииПенсионеры Тюменской области взяли серебро на масштабном кибер-состязанииФото: pixabay.com
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Пенсионеры Тюменской области заняли второе место в командном зачёте среди команд Уральского федерального округа по результатам финала Х Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения. Как сообщили в департаменте социального развития региона, финал самого масштабного киберсостязания для старшего поколения прошёл 9 июля 2020 года.

Как и региональные отборочные соревнования, финал этапа прошёл в дистанционном формате, в нём приняли участие более 100 человек из Тюменской области. Всего же в федеральном этапе приняли участие команды из 69 российских субъектов и 15 стран мира. Общее число участников составило более 250 человек.

Победителями регионального чемпионата стали: начинающие пользователи – Владимир Кожунов, Наталья Трифонова и уверенные – Ирина Зарубина, Владимир Толстов.

В режиме онлайн за соревнованиями следили более 2,6 тысячи человек из России и других стран. Участники показали свои навыки работы с поисковыми системами и электронными ресурсами пенсионного фонда, продемонстрировали свои знания по интернет-безопасности.

«Домашним заданием» стала подготовка презентации на тему «Семейные истории Великой Победы». Пенсионеры боролись за награды в личном первенстве в категориях «Начинающие» и «Уверенные» пользователи, а также за командное место в общероссийском зачете.

XI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоится в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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