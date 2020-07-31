В тюменском микрорайоне Казарово появится новая школа

В микрорайоне Казарово завершается благоустройство территории около строящейся школы. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, сейчас специалисты возводят футбольную и волейбольную площадки и площадки для сдачи норм ГТО. В самой же школе обустраивают фасадные и внутренние отделочные работы.

Контракт на строительство школы в Казарово общей площадью 8 тысяч квадратных метров заключили в августе 2019 года. Здесь появятся все необходимые для младших и старших школьников кабинеты для занятий, спортзал, административные помещения, медицинский блок и учебные мастерские для проведения уроков труда. Также в школе появится библиотека, актовый зал и столовая с обеденным залом на 130 мест.

Главный вход в здание школы оборудуют пандусом, чтобы в него могли попасть маломобильные граждане. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на этот год.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени в рамках реализации национального проекта «Образование» продолжается строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Зелинского и Менделеева. Строители уже возвели коробку здания, смонтировали металлические фермы и наружные сети теплоснабжения, канализации и водопровода.