Сбербанк в Тюмени выдал первый POS-кредит в розничном магазине

31 Июль 2020 2020-07-31T13:22:03+03:00

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Сбербанк в Тюмени выдал первый кредит в розничном магазине в рамках нового сервиса POS-кредитования. Подключила и апробировала данную услугу торговая фирма «Всё для сауны и бани».

Сервис POS-кредитования маркетплейса «Покупай со Сбербанком» позволяет торговым точкам выдавать кредиты клиентам Сбербанка на определенные виды товаров посредством платежных терминалов эквайринга. Оформление происходит непосредственно на кассе магазина без посещения отделения банка и оформления кредитной документации.

Для покупки товара в кредит нужна только банковская карта Сбербанка и подключенная услуга «Мобильный банк». Покупателю необходимо ввести ПИН-код в платежном терминале для безналичной оплаты, чтобы пройти идентификацию, подать заявку и подтвердить согласие с условиями одобренного кредита.

– Данный сервис позволяет представителям бизнеса привлечь большее количество покупателей и увеличить товарооборот. Покупатели товара могут получить потребительский кредит практически «не отходя от кассы». Ранее товары в кредит по программе «Покупай со Сбербанком» можно было приобрести только онлайн в интернет-магазинах, – прокомментировала заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.

В Тюмени сервис POS-кредитования также подключили стоматология «Зубная фея» и компания по продаже автозапчастей и кузовному ремонту «Авто-1».

Стать партнером программы «Покупай со Сбербанком» и подключить сервис POS-кредитования представители бизнеса могут с помощью заявки на сайте. Есть два варианта реализации сервиса: стандартный кредит, когда проценты выплачивает покупатель товара, и кредит без переплат, так называемая рассрочка: покупатель не переплачивает за товар, это делает за него магазин.