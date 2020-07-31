В Тюмени подросток попал в реанимацию после падения на стройке

31 Июль 2020 2020-07-31T11:21:46+03:00

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Несчастный случай с подростком произошел накануне на улице Мельникайте в районе дома № 67. 14-летний ребенок играл на строительной площадке, в результате упал с высоты и получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 20.35. Бригада прибыла на место происшествия спустя 9 минут. Подростку оказали первую помощь, а затем отвезли в ОКБ № 2. Специалисты определили у него черепно-мозговую травму. Сейчас подросток помещен в отделение реанимации.

Когда он выздоровеет, сотрудники полиции проведут с ним профилактическую беседу, сообщает «Мегатюмень». Стражи правопорядка уже посетили его родителей, предупредив об ответственности за ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU