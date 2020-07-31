2020-07-31T11:23:49+03:00
Общество

В центре Тюмени загорелась частная школа

Из здания эвакуировали более 40 человек, в том числе 30 детей
Есен Абилькенов
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Фото пресс-службы МЧС по Тюменской областиФото пресс-службы МЧС по Тюменской области
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Пожар в здании на улице Водопроводной, 2 (рядом с ДК «Нефтяник») произошел сегодня утром в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, в 8.58 в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о задымлении в доме, в котором расположена частная школа английского языка.

Через пять минут на место прибыли первые подразделения пожарной службы. Из задымленного здания к этому моменту сотрудники местных учреждений уже вывели 30 детей и 12 взрослых из числа персонала. В 9.27 был выявлен очаг возгорания. Огонь возник на площади 5 кв. м в помещении столовой, которая располагается в подвале. Пожарные локализовали возгорание.

Менее чем через час после поступления сигнала все работы по тушению и ликвидации задымления были завершены. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 38 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области и 13 единиц техники. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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