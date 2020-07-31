Приставы конфисковали у фирмы люксовую иномарку в счет долга

31 Июль 2020 2020-07-31T10:45:36+03:00

Компания не платила не только зарплату работникам, но и штрафы за парковку

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В Тюменской области судебные приставы арестовали автомобиль, который принадлежит одной из компаний, за неуплату многочисленных долгов. Всего в УФССП России по Тюменской области на исполнении находилось 71 производство в отношении этого предприятия, работающего в сфере оптовой торговли топливом.

Общая сумма долга составила более 5 млн рублей. Компания некоторое время не платила своим сотрудникам зарплату, в результате они подали на работодателя в суд. Кроме того, фирма не оплачивала штрафы за платную парковку, за нарушения ПДД, налоги и долги перед контрагентами.

Чтобы взыскать задолженности, приставы объявили в розыск имущество компании. Выяснилось, что в собственности предприятия есть люксовый автомобиль «Бентли». Сотрудники отдела розыска и реализации имущества ФССП установили его местонахождение и составили акт об аресте имущества. Дорогая иномарка помещена на спецстоянку. Если реализовать автомобиль по среднерыночной стоимости, этих средств хватит, чтобы покрыть всю сумму долга, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU