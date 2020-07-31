2020-07-31T10:07:30+03:00
Общество

Телефонные мошенники «развели» очередную жертву почти на 150 тысяч рублей

Пожилая жительница Тюменской области пострадала от своей доверчивости
Есен Абилькенов
Поделиться:
Телефонные мошенники обманули пожилую женщинуТелефонные мошенники обманули пожилую женщинуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Ялуторовска с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя женщина. Выяснилось, что ее доверчивость обошлась пенсионерке в 147 тысяч рублей.

Полицейские установили, что женщине на сотовый телефон позвонили якобы из банка и сообщили, что кто-то проводит сомнительные операции с ее счетами. И предложили принять меры, чтобы уберечь деньги. Женщина выполнила все указания вежливого собеседника, который попросил ее доехать до ближайшего банкомата, снять с двух банковских карт 47 тысяч рублей и положить их якобы на «безопасный счет».

Как установил следователь, это был номер телефона, куда доверчивая жительница перевела свои деньги. Злоумышленник настолько достоверно выдавал себя за сотрудника банка, что убедил пожилую женщину еще оформить кредит на 100 тысяч рублей. Эти деньги жертва мошенников также перевела на «безопасный счет».

Общение с мошенниками по телефону длилось в итоге пять часов. И когда женщина пришла домой, она наконец поняла, что стала жертвой аферы, в результате которой лишилась почти 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По словам сотрудников полиции, граждане сами признают, что знают о телефонных мошенниках. Однако не предполагают, что сами могут попасться на их изощренные уловки. Специалисты настоятельно советуют не вступать в телефонный разговор с незнакомцами. Если возникают подозрения по поводу информации о счетах, нужно обращаться непосредственно в офис банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Тюмени загорелась частная школа
Приставы конфисковали у фирмы люксовую иномарку в счет долга
Телефонные мошенники «развели» очередную жертву почти на 150 тысяч рублей
Тюменцам рассказали, чем можно убивать вирусные частицы COVID-19
Житель села под Тюменью незаконно переоборудовал свой мотоцикл
В Тюмени за сутки в ДТП пострадали четверо детей
В Тюмени подрядчик заплатил неустойку за некачественное благоустройство
Погода на 31 июля в Тюмени: мало солнца, но тепло
Александр Моор внес законопроект по подтопляемым земельным участкам для многодетных
Кроссовер врезался в дерево на улице Ямской в Тюмени
Женщина, снимая порчу, прихватила чужие украшения
В Тюмени компания проигнорировала санитарные требования
В Тюмени осудили предпринимателя за привлечение иностранной рабсилы
Мужчина возил кусты мака в машине
Мошенники обманули пенсионеров при замене труб в санузле
Сбербанк предложил комбинированный продукт: накопительное страхование + вклад с повышенной ставкой
Определен подрядчик на строительство моста в районе Плеханово в Тюмени
В Тюмени нарушитель ПДД сам «спалил» себя в соцсетях
Монумент «Тоболяков Бессмертный полк» презентовали экскурсоводам
Парень на свидании лишился кошелька с деньгами и дорогого телефона
Оперативный штаб предупредил о фейках про компенсационные выплаты
В Тюменской области мужчину обвиняют в убийстве 19-летнего парня
Тобольское ПАТП присоединилось к проекту «Помоги остановить COVID-19»
Трехлетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома под Тюменью
Тюменские школьники смогут обучиться профессии кондитера