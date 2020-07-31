Телефонные мошенники «развели» очередную жертву почти на 150 тысяч рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T10:07:30+03:00

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В дежурную часть полиции Ялуторовска с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя женщина. Выяснилось, что ее доверчивость обошлась пенсионерке в 147 тысяч рублей.

Полицейские установили, что женщине на сотовый телефон позвонили якобы из банка и сообщили, что кто-то проводит сомнительные операции с ее счетами. И предложили принять меры, чтобы уберечь деньги. Женщина выполнила все указания вежливого собеседника, который попросил ее доехать до ближайшего банкомата, снять с двух банковских карт 47 тысяч рублей и положить их якобы на «безопасный счет».

Как установил следователь, это был номер телефона, куда доверчивая жительница перевела свои деньги. Злоумышленник настолько достоверно выдавал себя за сотрудника банка, что убедил пожилую женщину еще оформить кредит на 100 тысяч рублей. Эти деньги жертва мошенников также перевела на «безопасный счет».

Общение с мошенниками по телефону длилось в итоге пять часов. И когда женщина пришла домой, она наконец поняла, что стала жертвой аферы, в результате которой лишилась почти 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По словам сотрудников полиции, граждане сами признают, что знают о телефонных мошенниках. Однако не предполагают, что сами могут попасться на их изощренные уловки. Специалисты настоятельно советуют не вступать в телефонный разговор с незнакомцами. Если возникают подозрения по поводу информации о счетах, нужно обращаться непосредственно в офис банка.

ИСТОЧНИК KP.RU