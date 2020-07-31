Житель села под Тюменью незаконно переоборудовал свой мотоцикл

31 Июль 2020 2020-07-31T08:19:47+03:00

Владелец мотоцикла серьезно подошел к усовершенствованию своего транспортного средства

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Тюменские госавтоинспекторы в рамках мероприятия «Безопасный район» выявили нарушителей, которые внесли незаконные изменения в конструкции своих транспортных средств.

Специалисты технического надзора ГИБДД контролируют соблюдение порядка переоборудования транспортных средств на тюменских дорогах. Большинство нарушений связаны с установкой газобаллонного оборудования или с изменениями конструкции внедорожников. В частности, многие увеличивают дорожный просвет, устанавливают колеса большего диаметра, чем предусмотрено техническими характеристиками, ставят силовые бамперы и «кенгурятники», которые запрещены в эксплуатации.

Подобные нарушения автоинспекторы фиксируют практически каждый день, отмечают в ведомстве. Встречается и оригинальный тюнинг.

Владелец мотоцикла «Урал» из Кулаково установил прямоточный глушитель, дополнительные фары, канистры и багажники на боковом прицепе. Такое «усовершенствование» противоречит требованиям безопасности и правилам.

На подобные изменения конструкции необходимо получать разрешение в ГИБДД. Иначе водителю грозит штраф, а также может быть принято решение об аннулировании регистрации транспортного средства, предупреждают в региональной автоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU