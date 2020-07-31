2020-07-31T07:39:27+03:00
Общество

В Тюмени за сутки в ДТП пострадали четверо детей

ГИБДД фиксирует безответственное отношение родителей к своим обязанностям
Есен Абилькенов
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Фото пресс-службы ГИБДД по Тюменской областиФото пресс-службы ГИБДД по Тюменской области
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Госавтоинспекция отмечает рост аварийности с участием детей на дорогах региона.

За сутки в Тюмени зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четверо детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В среду в Заводоуковске на улице Шоссейной, 1 ВАЗ-21099 сбил восьмилетнего велосипедиста. По предварительным данным, выезжая из жилой зоны, водитель не заметил ребенка. Мальчик получил травмы.

В тот же вечер в Заводоуковске на улице Совхозной, 138 «Лада» под управлением 37-летнего водителя сбила выехавший с тротуара на проезжую часть электросамокат, на котором ехали 68-летняя женщина и трехлетняя девочка. Бабушка с внучкой получили различные травмы.

В Патрушева 41-летняя женщина на «Фольксвагене» сбила 10-летнего мальчика. Он неожиданно вышел на проезжую часть из растущих вдоль дороги кустов вместе с соседской девочкой.

А в Червишево 15-летний подросток на квадроцикле сбил семилетнего велосипедиста, который двигался по краю дороги и неожиданно решил развернуться на дороге. Родители водителя квадроцикла знали, что подросток ездит на нем без прав. За это их привлекли к административной ответственности. Кроме того, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

В ГИБДД отмечают, что в регионе участились грубейшие нарушения требований дорожной безопасности со стороны родителей, чьи дети бесконтрольно и незаконно управляют скутерами, мопедами, квадроциклами. Только за минувшую неделю сотрудники ГИБДД выявили семь таких случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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