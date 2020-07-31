В Тюмени подрядчик заплатил неустойку за некачественное благоустройство

31 Июль 2020 2020-07-31T06:52:30+03:00

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Благоустройство зеленого уголка по улице Газовиков, 23-в, в Тюмени планируют завершить до 15 октября. Эту территорию по контракту благоустраивала подрядная организация «Зеленстрой».

Она должна была превратить участок в полноценное место отдыха горожан еще в 2019-м. Компания выиграла аукцион на проведение работ, обещав сделать их на 14% дешевле предусмотренной сметы. Но не справилась с объемом.

Сейчас на территории только уложена новая брусчатка, асфальт, высажены молодые крупномерные деревья и кустарники. Но не установлены скамейки, урны, привезены не те опоры освещения, что были предусмотрены контрактом: вместо анодированного алюминия был крашенный. Возникли разногласия по асфальтовым работам на территории проезда и парковки, сообщают в администрации Тюмени.

Специалисты управы Центрального округа много месяцев вели с недобросовестным подрядчиком судебные тяжбы. В июле суд принял сторону управы. В результате контракт был расторгнут. С подрядчика взяли неустойку за нарушение сроков выполнения работ.

Как рассказал глава управы ЦАО Владислав Черкашин, кспертизу выдержала брусчатка, также управой было принято озеленение. Деревья все живые, их сейчас подкармливают и регулярно поливают. Однако вместо 1080 одинарных кустов подрядчик высадил 280 крупномерных больших кустов спиреи, они растут на всей предусмотренной для нее территории. Оплата произведена за фактически высаженные растения. Представители подрядчика на заседания суда не являлись и до сих пор не забрали свое оборудование.

Для завершения работ на аукционе предстоит выбрать нового подрядчика. Сумма новой заявки составит 1 645 747 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU