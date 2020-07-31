2020-07-31T05:45:46+03:00
Общество

Погода на 31 июля в Тюмени: мало солнца, но тепло

В пятницу, несмотря на дождь, ожидается повышение дневной температуры до 27 градусов
Есен Абилькенов
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В пятницу, несмотря на дождь, ожидается повышение дневной температуры до 27 градусовВ пятницу, несмотря на дождь, ожидается повышение дневной температуры до 27 градусовФото: pixabay.com
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Сегодня, 31 июля, в Тюмени ожидается преимущественно пасмурная погода. Утром и вечером синоптики обещают небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 17-19 градусов, днем – плюс 23-27. Вечером столбики термометров покажут 20 – 27 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

По народному календарю в этот день отмечается Омельянов день. В южных окрестностях Руси на Омельяна завершали жатву. Серпы клали в круг и звали священника. Тот в поле служил молебен, освящая серпы. Освященные инструменты бережно хранили дома до следующего года. А хозяйки в эту пору занимались заготовкой варенья и соленья на зиму, в том числе из лесных ягод и грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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