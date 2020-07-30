Кроссовер врезался в дерево на улице Ямской в Тюмени

30 Июль 2020 2020-07-30T17:02:39+03:00

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Автомобиль BMW вынесло с проезжей части сегодня вечером на улице Ямской. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Некоторые автомобилисты, проезжавшие мимо, поделились, что это было жуткое зрелище.

Многие высказывали надежду, что обошлось без фатальных последствий, хотя автомобиль получил достаточно серьезные повреждения. На место выехали экипаж ДПС и бригада скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, автомобиль BMW Х3 въехал в дерево. Водитель, 1984 года рождения, на мокрой после дождя дороге не сумел выбрать безопасную скорость движения. В результате сам автолюбитель и пострадал в ДТП. С травмами он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU