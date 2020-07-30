Женщина, снимая порчу, прихватила чужие украшения

30 Июль 2020 2020-07-30T16:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени 22-летняя девушка сообщила в полицию, что неизвестная похитила у нее ювелирные украшения на сумму 20 тысяч рублей. Стражи правопорядка установили обстоятельства случившегося.

Выяснилось, что около тюменского торгового центра пожилая женщина попросила потерпевшую подсказать ей номер автобуса, чтобы доехать до больницы. Во время диалога незнакомка вдруг сообщила девушке, что на нее якобы наведена страшная порче. И заверила, что может избавить от нее. Мошенница отвела девушку в безлюдный двор, приступила к якобы исцелению.

За свои услуги злоумышленница попросила денег, но у жертвы их не оказалось. Тогда мошенница предложила девушке продолжить обряд, сняв сережки и золотое обручальное кольцо. Она отвлекла девушку и перехватила золотые изделия, спрятав их. Потерпевшая только спустя время поняла, что стала жертвой мошенницы.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. Задержанной оказалась 75-летняя местная жительница. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU