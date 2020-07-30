2020-07-30T15:40:04+03:00
Общество

В Тюмени осудили предпринимателя за привлечение иностранной рабсилы

Суд назначил штраф за незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности
Есен Абилькенов
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Суд назначил штраф за незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельностиСуд назначил штраф за незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельностиФото: pixabay.com
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Центральный районный суд Тюмени признал виновным индивидуального предпринимателя, который привлек к работе иностранного гражданина без документов. По решению суда предприниматель заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей в доход государства.

Судом установлено, что в марте этого года в Тюмени предприниматель обеспечил допуск к трудовой деятельности гражданина Республики Узбекистан, у которого не было разрешения на трудовую деятельность на территории России. Гастарбайтер занимался уборкой строительного мусора.

Предприниматель признал вину. Теперь ему предстоит погасить штраф, назначенный судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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