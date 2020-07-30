В Тюмени осудили предпринимателя за привлечение иностранной рабсилы
Центральный районный суд Тюмени признал виновным индивидуального предпринимателя, который привлек к работе иностранного гражданина без документов. По решению суда предприниматель заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей в доход государства.
Судом установлено, что в марте этого года в Тюмени предприниматель обеспечил допуск к трудовой деятельности гражданина Республики Узбекистан, у которого не было разрешения на трудовую деятельность на территории России. Гастарбайтер занимался уборкой строительного мусора.
Предприниматель признал вину. Теперь ему предстоит погасить штраф, назначенный судом.
ИСТОЧНИК KP.RU