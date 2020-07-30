Мужчина возил кусты мака в машине

В автомобиле мужчины обнаружили наркотик Фото: pixabay.com

В Заводоуковском районе сотрудники ГИБДД выявили гражданина, который перевозил наркотическое средство. Ему может грозить лишение свободы.

Инспекторы остановили автомобиль «Дэу-Нексия» для проверки документов. Их насторожило то, что водитель в процессе беседы проявляет признаки беспокойства. Мужчина путался и противоречиво отвечал на вопросы.

В ходе досмотра сотрудники полиции нашли в машине кусты мака. Как показала экспертиза, это была маковая соломка массой более 50 грамм. Водитель заверил, что хранил это для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемого избрана мера в виде подписки о невыезде. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до трех лет.