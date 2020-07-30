Мошенники обманули пенсионеров при замене труб в санузле

30 Июль 2020 2020-07-30T14:03:52+03:00

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В Тюмени осуждены граждане, которые обманули пенсионеров при проведении сантехнических работ. Следствием и судом установлено, что 29 июля мошенники пришли к пенсионерке в дом на улице 50 лет Октября в Тюмени и убедили ее заключить договор на проведение сантехнических работ на сумму 26 тысяч рублей.

Женщину ввели в заблуждение относительно объема и цены работ. Фактическая стоимость таких услуг не превышала 10000 рублей, сообщили в Следственном управлении СКР по Тюменской области, которое занималось расследованием этого дела. Аналогичным образом злоумышленники в канун празднования Дня Победы обманули ветерана Великой Отечественной войны. Ничего не подозревавший пенсионер передал визитерам 32 тысячи рублей.

Кроме того, один из участников преступных действий с марта по май вместе с другими гражданами по такой же схеме лишил денег еще пятерых пенсионеров. Они заключали договоры с завышенной стоимостью услуг, срезали трубы в санузле и устанавливали другие, получив при этом в общей сумме около 179 тысяч рублей.

О преступлениях стало известно благодаря публикациям в СМИ. Сотрудники СКР проверили информацию и инициировали расследование. Поняв, что их ищут, злоумышленники попытались скрыться. Но их задержали и заключили под стражу. Благодаря огласке в СМИ удалось найти других пенсионеров, которые пострадали от действий этой мошеннической группы.

На суде обвиняемые признали вину. Двое из них погасили ущерб, который причинили жителям. Суд назначил двум осужденным по триста часов исправительных работ. Самый активный участник преступной группы получил полтора года заключения в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU