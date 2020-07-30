Сбербанк предложил комбинированный продукт: накопительное страхование + вклад с повышенной ставкой

30 Июль 2020 2020-07-30T13:34:04+03:00

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Сбербанк предложил комбинированное решение, позволяющее открыть вклад с повышенной ставкой. При оформлении договора накопительного страхования жизни (НСЖ) по трем программам, разработанным «Сбербанк страхование жизни», клиент может открыть новый вклад «Страховой» со ставкой от 4,3% до 4,5% годовых. Предложение действует до 31 августа включительно в офисах Сбербанка в семи регионах, в том числе в Тюменской области.

Для получения повышенной ставки по вкладу необходимо заключить договор страхования по программам «Билет в будущее», «Будущий капитал» или «Семейный актив». В этом случае ставка по вкладу «Страховой» составит от 4,3% до 4,5% годовых (базовая ставка – от 3,3% до 3,5% годовых). Срок вклада – 6 или 12 месяцев. Пополнение вклада и досрочное снятие средств (за исключением процентов) не предусмотрены.

Минимальная сумма вклада:

140 000 рублей – если договор НСЖ заключен с ежегодной рассрочкой взносов (при этом сумма вклада должна составлять 70% общей суммы вложений, оставшиеся 30% – первый взнос по договору страхования);

250 000 рублей – если договор страхования заключен с единовременным взносом страховой суммы (сумма вклада должна составлять 50% общей суммы вложения, остальные 50% – первый взнос по договору страхования).

Максимальная сумма вклада:

584 000 рублей – если договор НСЖ заключен с ежегодной рассрочкой взносов;

не ограничена – если договор НСЖ заключен с единовременным взносом страховой суммы.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

– Для многих наших клиентов вклады в Сбербанке являются основным накопительным инструментом. Новый продукт в рублях позволяет не только сохранить средства, но и накопить на большие цели. Благодаря комбинированному решению мы даем вкладчикам дополнительную защиту. Они одновременно получают и максимальную надежность вложений, и защиту жизни и здоровья. Мы всегда стремимся предвосхищать ожидания клиентов и предлагать им самые актуальные инструменты для решения финансовых задач.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

– Мы предложили клиентам комплексный продукт, сочетающий в себе накопительное страхование жизни и депозит. Комбинация этих составляющих дает клиенту ряд преимуществ – более высокую доходность по вкладу, возможность формировать дополнительные сбережения в рассрочку и страховую защиту жизни и здоровья на весь период действия договора НСЖ. Это решение подойдет всем клиентам, которые хотят накопить к определенному сроку капитал и быть уверенными в осуществлении задуманного.

Программы накопительного страхования жизни «Билет в будущее», «Будущий капитал» или «Семейный актив» созданы специально для формирования накоплений на различные цели, например на оплату высшего образования ребенка или покупку квартиры. Срок страхования по программам – от 5 до 30 лет (зависит от выбранной программы), сумма накоплений – от 250 тыс. до 2 млн рублей. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.