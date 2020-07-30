В Тюмени нарушитель ПДД сам «спалил» себя в соцсетях

30 Июль 2020 2020-07-30T12:46:53+03:00

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В Тюмени 19-летнего водителя наказали за нарушение правил дорожного движения, которое он сам записал на видео и выложил в соцсети. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Водитель ВАЗ-2107 грубо нарушил правила дорожного движения. Видео с участием автомобилиста и с музыкальным сопровождением было выложено в социальные сети. По словам водителя, они с друзьями таким образом хотели привлечь к себе внимание. На видео запечатлено, как затонированная «семерка» едет по тротуару.

Водителя нашли и оштрафовали на 2000 рублей за езду по тротуарам. А за нарушение правил тонировки стекол к штрафу добавили 500 рублей. Ранее молодой человек уже четырежды привлекался к ответственности за это нарушение.

Также его уже наказывали за езду без использования ремней безопасности и управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU