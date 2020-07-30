Монумент «Тоболяков Бессмертный полк» презентовали экскурсоводам

30 Июль 2020 2020-07-30T12:23:49+03:00

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Мастер-класс для экскурсоводов Тобольска организовал департамент по культуре и туризму администрации города накануне на площади Победы. Мероприятие провел автор монумента «Тоболяков Бессмертный полк», заслуженный работник культуры, скульптор России Сергей Титлинов.

Он познакомил экскурсоводов с сюжетами, символами и основным замыслом монумента, который заключается в том, чтобы показать, что в едином шествии «Бессмертного полка» вместе могут идти прадеды – участники Великой Отечественной войны – и их правнуки. Автор воплотил в своей работе идею связи поколений, памяти о защитниках, которую тоболяки бережно хранят в архивах и семейных альбомах.

Продолжением монумента «Тоболяков Бессмертный полк» является Стена народной памяти. На ней более 3600 фотографий фронтовиков из семейных архивов жителей Тобольска, в том числе семи Героев Советского Союза. Установлены информационные стенды, которые знакомят жителей и гостей Тобольска с памятниками на территории площади Победы.

Будут подготовлены методические рекомендации для экскурсоводов по проведению экскурсий на обновленной площади Победы. Она включает в себя Аллею Героев Советского Союза, мемориал, посвященный тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, монумент «Тоболяков Бессмертный полк» и Стену народной памяти. Отметим, что скульптурно-мемориальный комплекс является уникальным не только для Тюменской области, но и для всей России. Он станет одним из мест притяжения туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU