2020-07-30T12:06:29+03:00
Общество

Парень на свидании лишился кошелька с деньгами и дорогого телефона

Вот что иногда случается, когда знакомишься в интернете
Есен Абилькенов
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Вот что иногда случается, когда знакомишься в интернетеВот что иногда случается, когда знакомишься в интернетеФото: pixabay.com
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Заявление о краже от местного жителя поступило в дежурную часть полиции Тюмени. Мужчина пояснил, что у него похитили телефон и крупную сумму денег.

Полицейские оперативно установили и задержали злоумышленницу. Ею оказалась ранее судимая 26-летняя безработная тюменка.

Выяснилось, что молодой человек нашел девушку на одном из сайтов. И назначил ей встречу в квартире, которую заранее снял. В условленный день пара встретилась. В процессе общения, которое сопровождалось распитием алкоголя, мужчина отлучился в ванную. В этот момент злоумышленница схватила со стола дорогостоящий сотовый телефон и кошелек с деньгами и скрылась.

Потерпевший сообщил, что сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей. Полицейские изъяли у задержанной сотовый телефон и вернули мужчине. А вот деньги девушка успела потратить на погашение своих долгов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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