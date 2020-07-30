Тобольское ПАТП присоединилось к проекту «Помоги остановить COVID-19»

30 Июль 2020 2020-07-30T10:25:56+03:00

Каждый пассажир может воспользоваться QR-кодом, чтобы сообщить о нарушениях Фото: Есен Абилькенов

Каждый пассажир может воспользоваться QR-кодом, чтобы сообщить о нарушениях

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К проекту «Помоги остановить COVID-19» присоединилось Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие. В салонах автобусов появились стикеры с QR-кодами.

Пассажиры могут сканировать их и с помощью мобильного приложения сообщить о несоблюдении правил профилактики коронавируса в общественном транспорте. «Заметили несоблюдение правил профилактики коронавируса в общественном транспорте – поделитесь информацией», – призывает жителей и гостей города тобольское автопредприятие.

Напомним, режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа. Жители должны тщательно соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. По-прежнему не допускается нахождение пассажиров в общественном транспорте без санитарно-гигиенических масок.

А граждане старше 65 лет и лица, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU