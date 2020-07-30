2020-07-30T10:29:30+03:00
Общество

Трехлетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома под Тюменью

Жизни ребенка ничего не угрожает, однако ее поместили в больницу
Есен Абилькенов
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Фото со страницы "Боровский Luxury | Тюмень" в ВКФото со страницы "Боровский Luxury | Тюмень" в ВК
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Инцидент с ребенком произошел в поселке Боровский накануне вечером. Как сообщили очевидцы, трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа одного из домов. К счастью, она осталась жива. Однако ЧП всерьез перепугало жителей поселка.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения, вызов на станцию скорой помощи поступил в 19.31. Бригада медиков была на месте происшествия уже в 19.38. Пострадавшую доставили в областную больницу № 2, где ребенка осмотрела бригада специалистов.

– Были выполнены все необходимые диагностические обследования. По их результатам ребенок госпитализирован с ушибом головного мозга в профильное отделение, – уточнили в департаменте.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Ребенок пробудет в больнице до полного выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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