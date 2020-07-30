Тюменские школьники смогут обучиться профессии кондитера

30 Июль 2020 2020-07-30T09:47:01+03:00

Принять участие в проекте могут ученики 8 – 11 классов школ города и области

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Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области предлагает школьникам освоить профессию кондитера. На базе ЦОПП в августе стартует программа «3D- моделирование в кондитерском искусстве».

Участниками проекта могут стать ученики 8 – 11 классов школ города Тюмени и юга области. Обучение проводится бесплатно в рамках госпрограммы. Программа рассчитана на 56 академических часов.

До конца августа ребята научатся моделировать, готовить различные виды кремов, в том числе белковый, из сливок и «Чиз». Также они сами испекут пирожные: заварное, «Картошка», французская меренга, печенье, маффины, кольца и торт, рассказала преподаватель программы, сертифицированный эксперт Союза «Ворлдскиллс Россия» с правом проведения регионального чемпионата Светлана Верещагина.

Участников обучения познакомят не только с рецептурой и технологией изготовления, но и научат рассчитывать сырье, подбирать ингредиенты, инструменты и оборудование. Программа «3D-моделирование в кондитерском искусстве» впервые будет реализована в дистанционном формате.

В процессе обучения детей также обучат технике безопасности, поскольку заниматься они будут дома в режиме онлайн. Поэтому педагоги обсудят с родителями, что пользование духовкой или кондитерской печью должно проводиться под присмотром старших.

Старт программы запланирован на 5 августа. Запись на программу «3D-моделирование в кондитерском искусстве», а также на другие программы ведется в электронном формате на сайте www.copp72.ru. Получить бесплатно профессию школьники Тюмени и юга области могут при условии, что это делается впервые. Подать можно только одну заявку на обучение. Уточнить информацию по обучению можно у специалиста ЦОПП ТО: 8 (952) 68 75 752, Эльвира Леонтьева.

ИСТОЧНИК KP.RU