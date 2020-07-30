Тоболяки решат, какой проект НКО получит грант

30 Июль 2020 2020-07-30T09:00:31+03:00

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В Тобольске проходит онлайн-голосование за проекты, которые некоммерческие организации выдвинули на предоставление муниципального гранта. В процедуре участвуют 30 проектов.

Жители Тобольска могут проголосовать за проект, который, на их взгляд, заслуживает поддержки. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись в системе ЕСИА «Госуслуги»и иметь прописку в Тобольске. Достаточно пройти по ссылке https://tobolsk.admtyumen.ru в раздел «Общественное голосование – на сайт». Далее – «Проекты на голосовании» в категории «Массовое мероприятие» – «Местные». Здесь жители могут познакомиться с паспортами проектов и выбрать наиболее понравившийся.

Напомним, проекты должны иметь социальную значимость, новизну, быть логичны и взаимосвязаны по последовательности мероприятий, соответствовать установленным целям, быть тиражируемыми. Определение грантополучателей помимо онлайн-голосования также будет производиться на основании ряда установленных критериев. Для этого по результатам экспертной оценки выстроена рейтинговая таблица проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU