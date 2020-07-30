В Тюмени проходит областной фестиваль казачьей культуры

30 Июль 2020 2020-07-30T08:58:12+03:00

Фото со страницы "Тюмень - наш дом" в сети ВКонтакте

Мероприятие организовано в рамках Года памяти и славы

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В Тюмени в формате заочного участия состоится XXII областной фестиваль казачьей культуры «Благовест». Он организован в рамках Года памяти и славы. К участию приглашаются казачьи творческие коллективы и солисты.

Фестиваль проводится по нескольким номинациям. Среди них народный и эстрадный вокал, инструментальное исполнение», хореография: народный, стилизованный танец, казачье подворье, интерактивная программа. По итогам фестиваля лучшие казачьи подворья, интерактивные программы, творческие коллективы и исполнители будут представлены на тюменском телевидении.

Заявки принимаются до 14 августа на ул. Пристанской, 3б, где расположен штаб отдельского казачьего общества Тюменской области. Также заявки с пометкой «Благовест» можно прислать на адрес электронной почты: luda171758@mail.ru или lip0707@yandex.ru. Подробности о проведении фестиваля можно узнать по телефону 42-66-16, сообщили в комитете по межнациональным отношениям администрации Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU