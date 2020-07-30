2020-07-30T07:32:23+03:00
Общество

В Центральном округе Тюмени преобразят девять дворов

Одна из главных задач – уложить ливневку, чтобы во дворах не стояла вода
Есен Абилькенов
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Одна из главных задач – уложить ливневку, чтобы во дворах не стояла водаОдна из главных задач – уложить ливневку, чтобы во дворах не стояла водаФото: pixabay.com
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Десять дворовых территорий обновят в управе Центрального округа Тюмени в этом году. Работы по большинству объектов будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Долгожданное обновление произошло во дворе за знаменитым торговым центром «Океан». Дом № 39 на улице Республики был построен в 1976 году. А соседний дом № 31 на Дзержинского и вовсе в 1961-м. Территория за это время обветшала. Как отметила жительница дома на Республики, 39 Надежда Смирнова, раньше двор у дома № 31 на улице Дзержинского заливало из-за дождей, поскольку там низкое места. В итоге вода лилась в подвал, приходилось класть деревянные щиты, чтобы зайти в подъезд.

Однако после ремонта ситуация изменилась, признает жительница. После недавнего дождя вода уходит в ливневую канализацию, и во дворе стало сухо. Работы по преображению этой дворовой территории завершены уже на 65 процентов.

В процессе ремонта сохранили многолетние деревья, что было одним из условий жителей. При этом во дворе заменили инженерные сети. Сейчас подрядчик асфальтирует тротуары. Затем будут установлены две детские площадки, семь опор освещения у каждого из пяти подъездов дома № 31 на Дзержинского.

Выполнена система водоотведения. Проложены две ливневые канализации. Одна – протяженностью 52 метра вдоль улицы Дзержинского, с двумя дождеприемными и двумя смотровыми колодцами, и вторая – протяженностью 154 метра вдоль дома на Республики, 39, с тремя дождеприемными колодцами, с врезкой в улицу Первомайскую, рассказал руководитель управы Центрального округа Владислав Черкашин.

В другом районе, во дворе у дома на Шиллера, 46, работы выполнены на 80 процентов. Осталось обустроить детскую площадку, постелить травмобезопасное покрытие, установить пандусы и так далее. Врезана ливневка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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