Погода на 30 июля в Тюмени: пасмурно и дождливо

30 Июль 2020 2020-07-30T05:38:18+03:00

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Сегодня, 30 июля, в Тюмени ожидается пасмурная погода. В течение дня будет идти дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 14-15 градусов, днем – плюс 16-18. Вечером столбики термометров покажут 15 – 18 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

По народному календарю В этот день чествуют двух святых — Маргариту Антиохийскую (она же — православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. Жила ли святая Маргарита на самом деле, до сих пор неизвестно.

День Марины с Лазарем на Руси называли временем зарниц, молний без грома и дождя, они были предвестниками пожаров. А крестьяне в эту пору готовились к приближающимся холодами следили за погодой: по поверью, осень ожидалось такой же, как в этот день и следующие три за ним.

ИСТОЧНИК KP.RU