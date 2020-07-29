Юная тюменка победила в вокальном конкурсе творческо-благотворительного проекта «Поколение М»

29 Июль 2020 2020-07-29T21:34:14+03:00

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Семнадцатилетняя тюменка Мария Ярцева победила в вокальном конкурсе федерального творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, теперь Машу ждёт выступление на масштабном музыкальном шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге на одной сцене с кумирами молодежи.

Онлайн-конкурс вокалистов проходил в течение года на сайте проекта «Поколение М». И Мария – первая участница из Тюменской области, которой удалось победить в престижном состязании для молодых исполнителей. Как признаётся сама девушка, победить ей помог серьёзный творческий опыт, накопленный с детства.

- Я занимаюсь вокалом с пяти лет, окончила школу искусств в Тюмени с красным дипломом. Планирую и дальше развиваться в сфере творчества, хочу поступить в институт культуры. Победа для меня неожиданна и очень приятна. А выступление на крупном концерте станет отличной возможностью для профессионального роста и позволит приобрести практический опыт. В будущем я мечтаю попасть на масштабный музыкальный проект на телевидении, – рассказывает победительница.

Количество работ тюменских ребят в этом сезоне «Поколения М» побило все рекорды. Наш регион вошёл в десятку самых активных регионов проекта.

Отметим, что «Поколение М» – это комплексная благотворительная программа, которую поддерживает Министерство культуры Российской Федерации. В Тюменской области развитию проекта помогает региональный департамент культуры. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU