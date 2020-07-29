2020-07-29T21:17:34+03:00
Экономика

В Тюменской области появится репродуктор индейки и овцеводческая ферма

В региональном правительстве подписано несколько важных соглашений в сфере АПК
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области появится репродуктор индейки и овцеводческая фермаВ Тюменской области появится репродуктор индейки и овцеводческая фермаФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов подписали соглашения о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, один из договоров предполагает развитие системы кредитования, банковского обслуживания, создание индустриальных и технологических парков и территорий опережающего социально-экономического развития в регионе.

Ещё одно соглашение, трёхстороннее, заключено о создании в регионе племенного репродуктора индейки на 12миллионов яиц в год и племенной овцеводческой фермы на 4 тысячи маток. Документ подписан Александром Моором, Борисом Листовым и председателем совета директоров ГК «Дамате» Наумом Бабаевым.

Третье соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в сфере агропромышленного комплекса и строительства четвертого этапа тепличного комбината «ТюменьАгро» по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. После того как предприятие выйдет на проектную мощность, объём продукции составит 14 тысяч тонн овощей в год.

По словам Александра Моора, подписанные соглашения – это развитие отношений с банком, компанией «Дамате» и предприятием «Тюменьагро» в целях реализации многомиллиардных высокотехнологичных проектов. Причём два из них связаны с развитием генетики в сельском хозяйстве.

Это совершенно новая для нас сфера, но мы надеемся выйти в лидеры. Реализация в регионе крупных инвестпроектов – это всегда хороший сигнал для других компаний о том, что в Тюменской области можно делать бизнес в такой сложной, но очень эффективной сфере, как сельское хозяйство. Мы стремимся не только развивать наши местные предприятия, но и привлекать федеральных игроков, ведь российский агропромышленный комплекс стабильно растет год от года, – подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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