В Тюменской области запустили третью очередь молочно-товарного комплекса

29 Июль 2020 2020-07-29T20:45:40+03:00

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В Голышмановском городском округе в онлайн-формате состоялся запуск третьей очереди молочно-товарного комплекса на 6 тысяч голов дойного стада мощностью 55 тысяч тонн молока в год. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, торжественный запуск предприятия, в котором принял участие губернатор Александр Моор, состоялся в онлайн-формате.

По словам главы региона, выход такого крупного комплекса на полную проектную мощность имеет большое значение для развития агропромышленной отрасли Тюменской области.

– «Тюменские молочные фермы» – это флагман производства молока. Вслед за ним в области открываются все новые производства. В 2019 году запущена молочная ферма «Петелино» в Ялуторовском районе, в ближайшее время ожидаем завершения инвестпроекта «Агрофирмы «Междуречье» в Ярковском районе. И интерес инвесторов к развитию этого направления именно в нашей области сохраняется, – отметил Александр Моор.

В департаменте АПК сообщили, что в 2019 году производство молока в сельскохозяйственных организациях региона выросло на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Это выше среднего показателя по стране на 4,5%.

Как отметил генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров, проекты такого уровня реализуются путём объединения усилий бизнеса, правительства региона, банка и местной администрации.

– Проект обеспечит развитие социально-экономической сферы, рост налоговых отчислений, создаст новые рабочие места. И самое главное, жители области смогут покупать качественные молочные продукты, произведённые из сырья местного производителя, –заключил Рашид Хайров.

ИСТОЧНИК KP.RU