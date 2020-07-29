Из-за долга в миллион рублей житель Тюмени лишился автомобиля

29 Июль 2020 2020-07-29T20:32:17+03:00

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Очередной рейд по выявлению должников провели сегодня в Тюмени сотрудники службы судебных приставов. Специалистам ведомства ассистировали инспекторы ГИБДД. На автотрассе Екатеринбург – Тюмень они останавливали автомобили для проверки наличия различных задолженностей.

Всего они проверили 96 водителей. В результате было арестовано четыре автомобиля. Восемь граждан на месте погасили не оплаченные ранее штрафы за нарушения правил дорожного движения.

А вот одному из автомобилистов пришлось расстаться с транспортным средством. Приставы выяснили, что он задолжал другому гражданину более миллиона рублей. Несмотря на имеющееся решение суда, он не спешил вернуть деньги. Чтобы погасить долг на месте, средств на его счетах не хватило.

Тогда приставы арестовали его автомобиль Toyota Camry. Владелец забрал из салона вещи и попросил дочь забрать его. А машину погрузили на эвакуатор и отвезли на штрафстоянку, пишет «Мегатюмень». Забрать ее хозяин сможет, только отдав долг. В противном случае автомобиль будет реализован в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU