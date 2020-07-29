В Тюмени расселят почти 300 аварийных помещений

29 Июль 2020 2020-07-29T16:20:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Муниципальные контракты на снос 40 аварийных многоквартирных домов заключила администрация Тюмени с подрядчиками. Техника подрядной организации ООО «Массив» уже занимается сносом дома по улице Камчатской. Используется лесотехника, главное преимущество которой в том, что у экскаватора с ковшом есть прижим.

Это позволяет сразу сортировать образовавшийся мусор. Решение, которое принял подрядчик, оказалось очень эффективным: снос происходит быстро, с минимальным шумом и пылью. Кроме того, с помощью специального мульчера мусор измельчается в щепки, в несколько раз уменьшаясь в размерах.

Как рассказал инженер-проектировщик МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство» Дмитрий Суходоев, снос на Камчатской идет с соблюдением всех сроков и требований. Заказчик следит, чтобы мусор был вывезен на лицензированные полигоны и правильно утилизирован. На участках после сноса проводятся работы по благоустройству.

Всего до 2023 года в микрорайоне по ул. Камчатской и ул. Энтузиастов предстоит расселить более 80 домов. Это 858 жилых помещений. Программа предусматривает поэтапное расселение. Заключены муниципальные контракты на снос 10 домов по улице Камчатской, 9 из них уже снесены. 4 августа будут заключены контракты на снос еще 5 домов, на начало сентября подобные мероприятия будут проведены на следующих трех объектах.

На сегодняшний день в Тюмени 622 жилых многоквартирных дома официально признаны аварийными, 500 из них по нацпроекту «Жилье и городская среда» расселят в ближайшие 5 лет. В этом году планируется расселить 290 жилых помещений 70 аварийных многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU