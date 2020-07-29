Тюменцев предупреждают о неблагоприятных природных явлениях

29 Июль 2020 2020-07-29T16:04:31+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Тюменского гидрометцентра, в четверг, 30 июля, в областном центре ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем также ожидаются дожди, местами сильные с грозами. Будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 6 – 11 м/с, днем при грозе возможны порывы до 18 м/с. Температура ночью +7,+12, днем +18,+23.

В связи с этим повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения: повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, падение слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, подтопление территорий, предупреждают в Едином центре оперативного реагирования города Тюмени.

Добавим, что, по данным синоптиков, дождливая и пасмурная погода в областном центре сохранится и в пятницу. 31 июля прогнозируется небольшой дождь на протяжении дня. Температура не превысит 24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU