На Салаирском тракте задержали подозреваемую в хранении наркотиков

Полицейские обнаружили 0,73 грамма вещества белого цвета Фото: pixabay.com

Сотрудники полка ДПС ГИБДД остановили на 11 километре Салаирского тракта автомобиль «Дэу Нексия» за нарушение правил тонировки. При проверке документов и составлении протокола полицейские обратили внимание, что пассажирка транспортного средства проявляет повышенное беспокойство.

Досмотрев автомобиль и вещи пассажирки, сотрудники нашли в ее рюкзаке полимерный сверток с белым веществом. 32-летняя женщина заявила, что она приобрела это вещество для личного употребления. Порошок по данным экспертизы оказался «солью» весом 0,73 грамма.

Возбуждено уголовное дело в связи с незаконным приобретением, хранением и перевозкой наркотических средств. Виновнице грозит до двух лет лишения свободы.