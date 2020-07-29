Патрули ДПС поймали трех пьяных водителей за день в Тюменском районе

29 Июль 2020 2020-07-29T16:40:46+03:00

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Профилактическое мероприятие «Безопасный район» проводит Госавтоинспекция на территории Тюменского района. Акция направлена на снижение аварийности на федеральных дорогах и в сельской местности.

Наряды ДПС работают на трассах и в населенных пунктах муниципального образования. За день выявлено 59 нарушений. Это нарушения правил тонировки, незаконное внесение изменений в конструкцию автомобилей, отсутствие полиса ОСАГО, езда без использования ремней безопасности.

Сотрудники ГИБДД в ходе акции выявили трех пьяных водителей. Так, был задержан 37-летний водитель Toyota с признаками алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,8 мг. Мужчина объяснил, что выпивал накануне, а утром опохмелился и поехал навестить больного отца. Выяснилось, что он уже трижды лишался водительских прав за аналогичное нарушение.

Еще одну Toyota, которой управлял пьяный водитель, сотрудники ДПС остановили на трассе Тюмень – Омск. А третьего нарушителя поймали в поселке Боровский на «Мерседес-Бенц», 27-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, этом году в Тюменском районе произошло 139 ДТП, погибли 10 человек, 219 получили травмы. Среди пострадавших 21 ребенок. По вине нетрезвых водителей произошли 24 аварии, 2 человека погибли, 42 получили травмы. Акция «Безопасный район» продлится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU