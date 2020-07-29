В Тобольске создано 600 временных рабочих мест

29 Июль 2020 2020-07-29T15:34:46+03:00

Таким образом в городе решают проблемы роста безработицы, который наблюдается с начала года Фото: pixabay.com

Таким образом в городе решают проблемы роста безработицы, который наблюдается с начала года

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По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных в Тобольске выросло в 10 раз. Для стабилизации ситуации на рынке труда в городе создано около 600 новых временных рабочих мест, сообщили в администрации муниципалитета.

Предприятия и организации, которые создают временные места, получат возмещение затрат на заработную плату и страховые взносы за счет средств регионального бюджета. Размеры компенсаций будут на уровне установленной в регионе минимальной оплаты труда.

Как сообщила директор департамента экономики городской администрации Зухра Исимбаева, эти меры также преследуют цель поддержать малый и средний бизнес региона в сложных условиях ограничений в связи с коронавирусом. Работодатели могут обратиться в центр занятости, чтобы заключить соглашение о создании временных рабочих мест.

Временные места подразумевают работу в архиве, библиотечной системе, в сфере благоустройства. Они будут предлагаться гражданам, которые встали на учет в тобольском центре занятости и длительное время не имеют работы.

ИСТОЧНИК KP.RU