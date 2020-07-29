В Тобольске создано 600 временных рабочих мест
По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных в Тобольске выросло в 10 раз. Для стабилизации ситуации на рынке труда в городе создано около 600 новых временных рабочих мест, сообщили в администрации муниципалитета.
Предприятия и организации, которые создают временные места, получат возмещение затрат на заработную плату и страховые взносы за счет средств регионального бюджета. Размеры компенсаций будут на уровне установленной в регионе минимальной оплаты труда.
Как сообщила директор департамента экономики городской администрации Зухра Исимбаева, эти меры также преследуют цель поддержать малый и средний бизнес региона в сложных условиях ограничений в связи с коронавирусом. Работодатели могут обратиться в центр занятости, чтобы заключить соглашение о создании временных рабочих мест.
Временные места подразумевают работу в архиве, библиотечной системе, в сфере благоустройства. Они будут предлагаться гражданам, которые встали на учет в тобольском центре занятости и длительное время не имеют работы.
ИСТОЧНИК KP.RU