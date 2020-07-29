Тюменец схватился за нож, вступившись за даму
Сообщение из медучреждения о поступлении 29-летнего мужчины, который получил ножевое ранение, поступило в тюменскую полицию. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место.
Выяснив все обстоятельства, полицейские задержали ранее судимого 34-летнего жителя областного центра, который нанес потерпевшему тяжкий вред здоровью. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый и потерпевший знакомы друг с другом.
К конфликту привело совместное распитие спиртных напитков. Поводом для сведения счетов стала девушка злоумышленника. Потерпевший нелестно высказался в ее адрес. В результате мужчина схватил нож и нанес проникающее ранение в грудную клетку неучтивого собеседника.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU