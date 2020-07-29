2020-07-29T14:05:07+03:00
Общество

Тюменец схватился за нож, вступившись за даму

Перед тем как устроить поножовщину, подозреваемый и потерпевший изрядно приняли на грудь
Есен Абилькенов
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Перед тем как устроить поножовщину, подозреваемый и потерпевший изрядно приняли на грудьПеред тем как устроить поножовщину, подозреваемый и потерпевший изрядно приняли на грудьФото: pixabay.com
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Сообщение из медучреждения о поступлении 29-летнего мужчины, который получил ножевое ранение, поступило в тюменскую полицию. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место.

Выяснив все обстоятельства, полицейские задержали ранее судимого 34-летнего жителя областного центра, который нанес потерпевшему тяжкий вред здоровью. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый и потерпевший знакомы друг с другом.

К конфликту привело совместное распитие спиртных напитков. Поводом для сведения счетов стала девушка злоумышленника. Потерпевший нелестно высказался в ее адрес. В результате мужчина схватил нож и нанес проникающее ранение в грудную клетку неучтивого собеседника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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