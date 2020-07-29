2020-07-29T13:29:10+03:00
Общество

Мастерская по переработке пластика появится в Тобольске

Здесь будут проводить мастер-классы по производству изделий из переработанного материала
Есен Абилькенов
Поделиться:
В Тобольске будут проводить мастер-классы по производству изделий из переработанного материалаВ Тобольске будут проводить мастер-классы по производству изделий из переработанного материалаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тобольске стартует экологический проект «Мастерская ресайклинга». В городе появится первая мини-мастерская по переработке пластиковых отходов и контейнеры для пластика.

Как отмечают в администрации города, «ресайклинг» в переводе с английского recycling означает «повторный цикл». Таким образом, это полная переработка для создания новых продуктов. В мини-мастерской ресайклинга участники смогут не только увидеть полный цикл переработки пластика, но и создать новые продукты: игрушки, блокноты, посуду и многое другое. На мастер-классах расскажут о том, какое значение имеет раздельный сбор и переработка отходов.

В экологическом конкурсе проекта #яделаючистыйгород могут поучаствовать ученики школ со всей страны. Нужно зайти на сайт workshop-recycle.ru, заполнить заявку и отправить свою работу по одной из номинаций. Конкурс проводится по четырем номинациям: плакаты и рисунки; проектные и исследовательские работы; сказки, стихи и сочинения; видео и фотоработы.

Участвовать в конкурсе может любой желающий от 7 до 17 лет. Заявки принимаются до 30 ноября. Экспертный совет определит победителей и призеров в каждой номинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый формат семейного отдыха в Тюмени
Александр Моор проведет прямую линию по коронавирусу
Мастерская по переработке пластика появится в Тобольске
Тюмень в лидерах рейтинга по количеству кальянных и парикмахерских
Тело окровавленной девушки обнаружили в одном из дворов Тюмени
Больные и контактные лица в Тюмени нарушают условия карантина
«Билет в будущее» поможет тюменским школьникам определиться с профессией
Тюменка победила во всероссийском творческом онлайн-конкурсе
Комплексные центры соцобслуживания Тюменской области получили пять новеньких авто
В центре Тюмени продается просторное здание под офисы
В Тюменской области клещи покусали более 17 тысяч человек
В Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева строят школу на 1200 мест
В Исетском районе завершается ремонт участка автодороги Шадринск – Ялуторовск
В Тюменской области стартовала акция «Говорящая» книга – незрячим читателям»
Тюменку обманули при продаже видеоняни
В Тюмени велосипедистов призвали переходить дорогу по правилам
Погода на 29 июля в Тюмени: облачно и снова дождь
В тюменском микрорайоне Плеханово построят два детских сада
В Тюменской области продолжается реализация программы «Семь секретов счастья»
Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова – победитель конкурса Минкульта РФ
В Тюменской области дополнили программу предоставления земли многодетным семьям
В Тюмени в конце 2021 года появится трёхэтажный детский сад
В Вагайском районе построят новую школу
В Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамер
В тюменской школе программирования состоится онлайн-хакатон