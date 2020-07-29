Мастерская по переработке пластика появится в Тобольске

29 Июль 2020 2020-07-29T13:29:10+03:00

В Тобольске будут проводить мастер-классы по производству изделий из переработанного материала Фото: pixabay.com

Здесь будут проводить мастер-классы по производству изделий из переработанного материала

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В Тобольске стартует экологический проект «Мастерская ресайклинга». В городе появится первая мини-мастерская по переработке пластиковых отходов и контейнеры для пластика.

Как отмечают в администрации города, «ресайклинг» в переводе с английского recycling означает «повторный цикл». Таким образом, это полная переработка для создания новых продуктов. В мини-мастерской ресайклинга участники смогут не только увидеть полный цикл переработки пластика, но и создать новые продукты: игрушки, блокноты, посуду и многое другое. На мастер-классах расскажут о том, какое значение имеет раздельный сбор и переработка отходов.

В экологическом конкурсе проекта #яделаючистыйгород могут поучаствовать ученики школ со всей страны. Нужно зайти на сайт workshop-recycle.ru, заполнить заявку и отправить свою работу по одной из номинаций. Конкурс проводится по четырем номинациям: плакаты и рисунки; проектные и исследовательские работы; сказки, стихи и сочинения; видео и фотоработы.

Участвовать в конкурсе может любой желающий от 7 до 17 лет. Заявки принимаются до 30 ноября. Экспертный совет определит победителей и призеров в каждой номинации.

ИСТОЧНИК KP.RU