2020-07-29T09:27:04+03:00
Общество

Больные и контактные лица в Тюмени нарушают условия карантина

Роспотребнадзор выявил нарушения условий самоизоляции в ходе совместных проверок с полицейскими
Есен Абилькенов
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Роспотребнадзор выявил нарушения условий самоизоляции в ходе совместных проверок с полицейскими. Фото со страницы управления в ВКРоспотребнадзор выявил нарушения условий самоизоляции в ходе совместных проверок с полицейскими. Фото со страницы управления в ВК
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора и УМВД России по Тюменской области проводят проверку соблюдения режима 14-дневной изоляции граждан, заболевших COVID-19. Лечение в домашних условиях допускается для тех, у кого заболевание протекает в легкой форме. Также на изоляции должны находиться лица, которые контактировали с больными.

Все они не имеют права покидать свои дома даже на непродолжительный срок, а также приглашать в гости родственников и друзей. Как показали проверки, некоторые из тех, кто находится под наблюдением, нарушают условия карантина.

С 23 марта в регионе представители Роспотребнадзора и полиции провели 33 257 совместных проверок соблюдения режима изоляции на дому, по результатам которых выявили 147 нарушений. Возбуждено 79 дел об административном правонарушении. Также в управление поступает информация от поликлиник об отсутствии по месту жительства пациентов, заболевших COVID-19, и членов их семей во время визитов врачей для медицинского наблюдения.

Эта информация передается в подразделения УМВД для совместных проверок. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает: чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, жителям области необходимо проявить максимальную ответственность и неукоснительно выполнять требования по изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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