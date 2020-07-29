Больные и контактные лица в Тюмени нарушают условия карантина
Сотрудники Управления Роспотребнадзора и УМВД России по Тюменской области проводят проверку соблюдения режима 14-дневной изоляции граждан, заболевших COVID-19. Лечение в домашних условиях допускается для тех, у кого заболевание протекает в легкой форме. Также на изоляции должны находиться лица, которые контактировали с больными.
Все они не имеют права покидать свои дома даже на непродолжительный срок, а также приглашать в гости родственников и друзей. Как показали проверки, некоторые из тех, кто находится под наблюдением, нарушают условия карантина.
С 23 марта в регионе представители Роспотребнадзора и полиции провели 33 257 совместных проверок соблюдения режима изоляции на дому, по результатам которых выявили 147 нарушений. Возбуждено 79 дел об административном правонарушении. Также в управление поступает информация от поликлиник об отсутствии по месту жительства пациентов, заболевших COVID-19, и членов их семей во время визитов врачей для медицинского наблюдения.
Эта информация передается в подразделения УМВД для совместных проверок. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает: чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, жителям области необходимо проявить максимальную ответственность и неукоснительно выполнять требования по изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU