2020-07-29T09:04:08+03:00
Общество

«Билет в будущее» поможет тюменским школьникам определиться с профессией

Во всероссийском проекте смогут поучаствовать ребята с 6-го по 11-й класс
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Билет в будущее» поможет тюменским школьникам определиться с профессией«Билет в будущее» поможет тюменским школьникам определиться с профессией
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Тюменских учеников с 6-го по 11-й класс приглашают принять участие во всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование». Он направлен на то, чтобы помочь ребятам определиться с выбором будущей профессии через практические мероприятия.

«Билет в будущее» состоит из трёх этапов:

1. Профориентационная диагностика на цифровой платформе.

2. Практические мероприятия с наставниками в различных форматах.

3. Подготовка индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.

Чтобы принять участие в полном цикле проекта, ребятам нужно зарегистрироваться на платформе Worldskills: «Билет в будущее». Причём регистрировать школяров должны родители или законные представители, которым будут доступны результаты тестов в личном кабинете. Мамы и папы получат уведомления о том, на какие мероприятия записан их ребёнок.

Под руководством наставников школьники будут выполнять реальные задания: готовить десерты, проводить медосмотры, работать с деталью на станке, печатать макет на 3D-принтере. Все занятия будут проходить в онлайн-формате и через очные практические мероприятия. Участие в проекте бесплатное.

Отметим, что проект «Билет в будущее» реализуется с июля по ноябрь 2020 года, в этом году в нём участвуют 78 регионов России. Региональным оператором проекта выступает Тюменский областной государственный университет развития регионального образования (ТОГИРО), тел. (3452) 39-00-45, email: biletvbuduchee@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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