2020-07-29T07:54:31+03:00
Общество

Комплексные центры соцобслуживания Тюменской области получили пять новеньких авто

На покупку транспорта из областного бюджета было выделено более 7,6 миллиона рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Комплексные центры соцобслуживания Тюменской области получили пять новеньких автоКомплексные центры соцобслуживания Тюменской области получили пять новеньких авто
Изменить размер текста:

Пять автомобилей ГАЗ «Газель» на 8 пассажирских мест получили комплексные центры социального обслуживания Тюменского, Ишимского, Нижнетавдинского, Тобольского и Ярковского районов от департамента социального развития Тюменской области. Передачу авто осуществили в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Из областного бюджета на покупку транспорта выделено более 7,6 млн рублей.

Автомобили пополнили автопарк, который уже есть в комплексных центрах социального обслуживания. Его сформировали для работы мобильных бригад, чтобы те доставляли в больницы и поликлиники людей старше 65 лет, которые живут в сельской местности.

За счёт федерального и областного бюджета в прошлом году было закуплено 25 машин. Это позволило доставить для диспансеризации и медицинских осмотров более 5,2 тысячи человек старше 65 лет. В общей сложности в 2019 году диспансеризацию прошли около 140 тысяч жителей старшего поколения в рамках одноимённого регионального проекта. Профилактический осмотр прошли 41,4% граждан Тюменской области.

Пока в регионе действуют ограничения из-за коронавируса, купленный транспорт будут использовать для доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств гражданам старшего поколения. Всего получили доставку более 109 тыс. жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюмень в лидерах рейтинга по количеству кальянных и парикмахерских
Тело окровавленной девушки обнаружили в одном из дворов Тюмени
Больные и контактные лица в Тюмени нарушают условия карантина
«Билет в будущее» поможет тюменским школьникам определиться с профессией
Тюменка победила во всероссийском творческом онлайн-конкурсе
Комплексные центры соцобслуживания Тюменской области получили пять новеньких авто
В центре Тюмени продается просторное здание под офисы
В Тюменской области клещи покусали более 17 тысяч человек
В Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева строят школу на 1200 мест
В Исетском районе завершается ремонт участка автодороги Шадринск – Ялуторовск
В Тюменской области стартовала акция «Говорящая» книга – незрячим читателям»
Тюменку обманули при продаже видеоняни
В Тюмени велосипедистов призвали переходить дорогу по правилам
Погода на 29 июля в Тюмени: облачно и снова дождь
В тюменском микрорайоне Плеханово построят два детских сада
В Тюменской области продолжается реализация программы «Семь секретов счастья»
Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова – победитель конкурса Минкульта РФ
В Тюменской области дополнили программу предоставления земли многодетным семьям
В Тюмени в конце 2021 года появится трёхэтажный детский сад
В Вагайском районе построят новую школу
В Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамер
В тюменской школе программирования состоится онлайн-хакатон