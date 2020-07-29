Комплексные центры соцобслуживания Тюменской области получили пять новеньких авто

29 Июль 2020 2020-07-29T07:54:31+03:00

На покупку транспорта из областного бюджета было выделено более 7,6 миллиона рублей

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Пять автомобилей ГАЗ «Газель» на 8 пассажирских мест получили комплексные центры социального обслуживания Тюменского, Ишимского, Нижнетавдинского, Тобольского и Ярковского районов от департамента социального развития Тюменской области. Передачу авто осуществили в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Из областного бюджета на покупку транспорта выделено более 7,6 млн рублей.

Автомобили пополнили автопарк, который уже есть в комплексных центрах социального обслуживания. Его сформировали для работы мобильных бригад, чтобы те доставляли в больницы и поликлиники людей старше 65 лет, которые живут в сельской местности.

За счёт федерального и областного бюджета в прошлом году было закуплено 25 машин. Это позволило доставить для диспансеризации и медицинских осмотров более 5,2 тысячи человек старше 65 лет. В общей сложности в 2019 году диспансеризацию прошли около 140 тысяч жителей старшего поколения в рамках одноимённого регионального проекта. Профилактический осмотр прошли 41,4% граждан Тюменской области.

Пока в регионе действуют ограничения из-за коронавируса, купленный транспорт будут использовать для доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств гражданам старшего поколения. Всего получили доставку более 109 тыс. жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU