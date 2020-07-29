В центре Тюмени продается просторное здание под офисы

Фото: Газпромбанк

В центре областной столицы выставлено на продажу помещение площадью 2 700,9 кв. метра.

Всего в здании 4 этажа, в том числе технический, и несколько рабочих зон. Оно отлично подойдет для размещения офисов, так как находится в деловой части Тюмени.

Для размещения сотрудников с комфортом созданы все условия: имеются необходимые коммуникации, установлены пластиковые окна, система кондиционирования и дымоудаления, пожарная сигнализация, приточно-вытяжная вентиляция. Есть отдельный вход и два дополнительных, два лифта. Кроме того, каркасно-монолитное исполнение позволяет убрать все существующие перегородки в случае необходимости.

Большой плюс района – хорошая транспортная развязка и удобные подъездные пути.

Точный адрес объекта: Тюмень, ул. Советская, 20. Подробности по телефону 8-932-475-66-88.