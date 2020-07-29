2020-07-29T08:59:31+03:00
Общество

В Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева строят школу на 1200 мест

Строители уже возвели коробку здания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени в районе Зелинского и Менделеева строят школу на 1200 местВ Тюмени в районе Зелинского и Менделеева строят школу на 1200 мест
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В Тюмени в рамках реализации национального проекта «Образование» продолжается строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Зелинского и Менделеева. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, строители уже возвели коробку здания, смонтировали металлические фермы и наружные сети теплоснабжения, канализации и водопровода.

А ещё внутри здания уже проложены линии инженерных сетей – связь, водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, электроосвещение, вентиляция. Специалисты штукатурят стены здания, занимаются внутренней отделкой, монтажом теплового пункта, вентиляционного оборудования, отсыпкой и планировкой территории.

Школа, которая появится в районе улице Зелинского и Менделеева, строится по типу школ в микрорайоне Ямальский-2 и на улице Бориса Житкова в Тюмени и в 15-м микрорайоне Тобольска. Контракты на строительство школы заключены в сентябре 2019 года, срок строительства – 22 месяца.

Кстати, в рамках нацпроекта в Тюменской области строят ещё три школы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в микрорайоне Плеханово в Тюмени продолжается строительство двух детских садов, которые откроются в 2021 году. В одном из них (контракт на строительство которого был заключен первым в марте 2020 года) уже закончился монтаж коробки здания и обустроены перегородки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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