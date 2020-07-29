В Исетском районе завершается ремонт участка автодороги Шадринск – Ялуторовск

29 Июль 2020 2020-07-29T07:36:13+03:00

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На 120-м и 130-м километрах дороги в Исетском районе отремонтированы 6,5 километра автодороги Шадринск – Ялуторовск, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, завершаются последние работы по планировке откосов и полотна насыпей.

В общей сложности в 2020 году по нацпроекту отремонтировано более 27 километров региональных дорог в Нижнетавдинском и Исетском районах. В июне в Тюменской области в рамках нацпроекта отремонтирована 71 дорога, работы на 33 объектах продолжаются, ещё по 102 объектам ведётся подготовка.

Всего в 2020 году по нацпроекту будет отремонтировано 206 объектов общей протяжённостью 176,42 километра.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», на кольцевой автодороге выполнен ремонт участка протяженностью 4 км. Он считается одним из самых загруженных. Благодаря раннему потеплению к работам удалось приступить еще в апреле. В течение полутора месяцев выполнены работы по отфрезерованию покрытия дороги, уложены выравнивающий слой асфальтобетонной смеси и покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановлены остановочные комплексы и тротуары в районе базы отдыха «Озеро чемпионов».

Также по нацпроекту ремонтируют и другие дороги, например участок автодороги регионального значения Кулаково – Каменка.

ИСТОЧНИК KP.RU