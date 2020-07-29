2020-07-29T07:36:13+03:00
Экономика

В Исетском районе завершается ремонт участка автодороги Шадринск – Ялуторовск

Ведутся последние работы по планировке откосов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Исетском районе завершается ремонт участка автодороги Шадринск – ЯлуторовскВ Исетском районе завершается ремонт участка автодороги Шадринск – Ялуторовск
Изменить размер текста:

На 120-м и 130-м километрах дороги в Исетском районе отремонтированы 6,5 километра автодороги ШадринскЯлуторовск, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, завершаются последние работы по планировке откосов и полотна насыпей.

В общей сложности в 2020 году по нацпроекту отремонтировано более 27 километров региональных дорог в Нижнетавдинском и Исетском районах. В июне в Тюменской области в рамках нацпроекта отремонтирована 71 дорога, работы на 33 объектах продолжаются, ещё по 102 объектам ведётся подготовка.

Всего в 2020 году по нацпроекту будет отремонтировано 206 объектов общей протяжённостью 176,42 километра.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», на кольцевой автодороге выполнен ремонт участка протяженностью 4 км. Он считается одним из самых загруженных. Благодаря раннему потеплению к работам удалось приступить еще в апреле. В течение полутора месяцев выполнены работы по отфрезерованию покрытия дороги, уложены выравнивающий слой асфальтобетонной смеси и покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановлены остановочные комплексы и тротуары в районе базы отдыха «Озеро чемпионов».

Также по нацпроекту ремонтируют и другие дороги, например участок автодороги регионального значения Кулаково – Каменка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюмень в лидерах рейтинга по количеству кальянных и парикмахерских
Тело окровавленной девушки обнаружили в одном из дворов Тюмени
Больные и контактные лица в Тюмени нарушают условия карантина
«Билет в будущее» поможет тюменским школьникам определиться с профессией
Тюменка победила во всероссийском творческом онлайн-конкурсе
Комплексные центры соцобслуживания Тюменской области получили пять новеньких авто
В центре Тюмени продается просторное здание под офисы
В Тюменской области клещи покусали более 17 тысяч человек
В Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева строят школу на 1200 мест
В Исетском районе завершается ремонт участка автодороги Шадринск – Ялуторовск
В Тюменской области стартовала акция «Говорящая» книга – незрячим читателям»
Тюменку обманули при продаже видеоняни
В Тюмени велосипедистов призвали переходить дорогу по правилам
Погода на 29 июля в Тюмени: облачно и снова дождь
В тюменском микрорайоне Плеханово построят два детских сада
В Тюменской области продолжается реализация программы «Семь секретов счастья»
Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова – победитель конкурса Минкульта РФ
В Тюменской области дополнили программу предоставления земли многодетным семьям
В Тюмени в конце 2021 года появится трёхэтажный детский сад
В Вагайском районе построят новую школу
В Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамер
В тюменской школе программирования состоится онлайн-хакатон