В Тюменской области стартовала акция «Говорящая» книга – незрячим читателям»

29 Июль 2020 2020-07-29T07:32:19+03:00

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В Тюменской области стартовала вторая по счёту акция «Говорящая» книга – незрячим читателям», которую проводит «Специальная библиотека для слепых» с 10 июля по 25 декабря 2020 года. Как сообщили в департаменте культуры региона, областная акция обратит внимание местных жителей на проблемы чтения людей с глубокими нарушениями зрения.

Суть акции в том, чтобы предоставить в формате конкурса аудиоверсии краеведческих произведений тюменских писателей и поэтов. Это необходимо для создания цифровой «говорящей» книги, которую будут слушать незрячие и слабовидящие читатели специальной библиотеки. Библиотекари расширяют доступ особых читателей к региональным информационным ресурсам и восполняют дефицит литературы местных авторов в спецформатах.

Лучшие аудиозаписи, которые переведены в криптозащищённый формат, разместят в первой интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос». Это значит, что с ними познакомятся незрячие пользователи электронного сервиса со всей России.

Непростая эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса показала, что хорошая аудиокнига повышает интеллектуальный уровень, отвлекает от дурных мыслей и скрашивает досуг. По мнению организаторов, акция поможет расширить круг чтения людей с утраченным зрением, среди которых есть те, кто находится в вынужденной самоизоляции.

Приобщиться к созданию озвученных изданий краеведческой тематики могут все желающие. Подробности об акции можно узнать из Положения.

ИСТОЧНИК KP.RU